Ο Μέλβιν στην ΑΕΚ, ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ!

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι μετακομίζει στον ΠΑΟΚ, την ίδια στιγμή που ο Κλίβελαντ Μέλβιβ θα κάνει το αντίθετο δρομολόγιο για την ΑΕΚ!

Η σεζόν για τους δύο Δικεφάλους ολοκληρώθηκε, με τους Θεσσαλονικείς και την Ένωση να κοιτάνε ήδη την επόμενη μέρα και να ετοιμάζονται για τα πρώτα χτυπήματά τους.

Γκρέι και Μέλβιν θα κάνουν αντίθετο δρομολόγιο, με τον πρώτο να αφήνει την ΑΕΚ και να μετακομίζει στον ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι και τον δεύτερο να αποχωρεί από τους Θεσσαλονικείς για την Ένωση.

Ο Γκρέι έκανε σεζόν καριέρας με την ΑΕΚ, όντας ο ηγέτης της στο Basketball Champions League με 12,8 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ, όντας και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Ενώ και ο Μέλβιν ήταν από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, μετρώντας 14,6 πόντους και 50,6% στα τρίποντα μέσο όρο στο FIBA Europe Cup.