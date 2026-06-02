Sofascore: Στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς ο Ζούμπκοβ (pic)

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ που βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ.

Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός άσος, μέτρησε 4 γκολ και 12 ασίστ σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος και ήταν ένας από τους κορυφαίος εξτρέμ της τουρκικής λίγκας. Μάλιστα το Sofascore τον τοποθετεί και στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς με βάση τους αριθμούς και την αξιολόγηση απόδοσης που κάνει.

Θυμίζουμε πως ο Ζούμπκοβ θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι το 2030 και ακολούθως θα ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αποτελώντας το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα για το εφετινό καλοκαίρι. Το deal μεταξύ ΑΕΚ - Τράμπζονσπορ για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοβ φαίνεται πως αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, με την Ένωση να βάζει στη μηχανή της έναν μεσοεπιθετικό με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράριρισμα και στη δημιουργία έχοντας όπως διαβάσατε από χθες 25 γκολ-34 ασίστ μόνο την τελευταία τριετία!