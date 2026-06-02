Ζούπας: «Αυτό ήταν το "μυστικό" της επιτυχίας, με την ίδια τακτική και στην Elite League»

Ο Αμύντας νίκησε με 76-54 τον ΚΟ Χολαργού και έκανε το 4-3 στη μεταξύ τους σειρά των τελικών του 1ου ομίλου της National League 1, παίρνοντας την άνοδο για την Elite League της επόμενης σεζόν. Ο προπονητής των νικητών, Λεωνίδας Ζούπας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη και το Κώστα Ζαφείρη.

Αναλυτικά είπε:

Για το αν ήταν αυτοσκοπός η άνοδος: «Ο Αμύντας δεν είναι ομάδα που μπορεί να ξεκινήσει μια σεζόν με αυτοσκοπό την άνοδο. Σίγουρα ο σκοπός μας ήταν να είμαστε στα play-offs ξανά, να έχουμε υψηλή θέση. Από ‘κει και πέρα, παίζουν πολλά ρόλο. Σίγουρα ο στόχος μας ήταν να βρισκόμαστε στα play-offs».

Για το τι άλλαξαν στο Game 5 σε σχέση με τα προηγούμενα τρία και κατάφεραν να επικρατήσουν με αυτόν τον τρόπο: «Ο Χολαργός ήταν τελείως αλλαγμένη ομάδα σε σχέση με την κανονική περίοδο, άλλαξαν προπονητή και παίκτες. Το 1ο ματς δεν είχε καμία σχέση με αυτά της regular season. Στα play-offs παίζουν πολλά ρόλο. Ο Χολαργός ήταν πιο κουρασμένος αλλά και πιο φορμαρισμένος, γιατί είχε παίξει πέντε ματς με τον Πανελλήνιο για να φτάσει ως τους τελικούς, ενώ εμείς τρία με το Παλαιό Φάληρο και μόνο σε ένα ήμασταν πλήρεις. Ουσιαστικά, ναι μεν ήταν πιο κουρασμένοι, αλλά είχαν και αγωνιστικό ρυθμό, ενώ εμείς καθόλου. Παρ’ ότι νικήσαμε στο 1ο παιχνίδι, στα επόμενα δύο ήμασταν πολύ κατώτεροι, στο 3ο παλέψαμε αρκετά αλλά κρίθηκε στα τελευταία 4-5 λεπτά. Στο τελευταίο είχαμε βρει τον ρυθμό μας, τις απαντήσεις σε κάποια “tricks” που έκανε ο Χολαργός και νομίζω πως βγάλαμε όλη αυτήν την ένταση και το πόσο πολλούς παίκτες έχουμε για τέτοιες σειρές. Παίξαμε με 11 παίκτες στο τελευταίο ματς σε πάρα πολύ υψηλή ένταση, που αυτό ήταν το “μυστικό” μας. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο».

Για το αν μετά το 3-3 μπήκε στο μυαλό τους η αμφιβολία για την άνοδο: «Σίγουρα μπαίνει σε όλους. Μετά το 3-2 και την εμφάνιση που είχαμε στο 3-3 νιώσαμε πως τα παιδιά βρήκαν τον ρυθμό που είχαμε σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Ο Αμύντας είναι ομάδα έδρας, το δείξαμε και πέρυσι και φέτος, οπότε νιώσαμε πολύ καλά. Παρ’ ότι χάσαμε και έγινε το 3-3, νιώσαμε πως τα παιδιά πραγματικά θα παίξουν ξανά στο 100% που μας είχαν συνηθίσει όλη τη σεζόν. Οι παίκτες μας δεν είναι τόσο έμπειροι από παιχνίδια play-offs, εκτός από δύο-τρεις. Ο Χολαργός έπαιξε με το μυαλό μας, γιατί έχει και έναν πολύ έμπειρο προπονητή, και μας μπέρδεψε. Στα τελευταία δύο ματς σουτάραμε με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φάνηκε ότι ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε ό,τι μάς έβαλε ο Χολαργός».

Για το πλάνο της επόμενης σεζόν στην Elite League: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλουμε σίγουρα χρόνο να ξεκουραστούμε απ’ την τεράστια σεζόν. Ο Αμύντας ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική. Είναι στόχος να κρατήσουμε έναν “κορμό” παικτών και να ενισχυθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Είναι τελείως διαφορετική η κατηγορία. Όσο περνούν τα χρόνια, οι διαφορές μεγαλώνουν σε αυτές τις κατηγορίες, ειδικά με τις προσθήκες ξένων. Οι ομάδες της Elite League είναι αρκετά δυνατές πλέον, είναι χρόνια στην κατηγορία οι περισσότερες. Απ’ αυτές που ανέβηκαν τη φετινή σεζόν, μόνο μία κατάφερε να σωθεί και αυτή στα play-out. Είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για το πώς βίωσε την άνοδο ως προπονητής σε σχέση με αυτές που βίωσε στο παρελθόν ως παίκτης: «Αυτό που λέω και στους παίκτες είναι πως δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά απ’ αυτήν του παίκτη. Τα πάντα είναι στα χέρια τους. Όταν ήμουν παίκτης δεν είχα τόσο άγχος όσο τώρα ως προπονητής. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Με τα χρόνια και την εμπειρία προσπαθώ να το διαχειριστώ, όλοι εμείς στο staff, γιατί είμαστε όλοι πολύ νέοι. Είναι σίγουρα πολύ πιο αγχωτικό. Και η κριτική που δέχεσαι ως προπονητής είναι σίγουρα μεγαλύτερη απ’ ό,τι ως παίκτης. Ειδικά όταν μια σειρά πάει απ’ το 3-0 στο 3-3 η πίεση στους προπονητές είναι αρκετά έντονη, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Εμένα προσωπικά μού αρέσει η πίεση, μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Οπότε απ’ τη μία είναι αγχωτικό, απ’ την άλλη είναι και μεγάλο κίνητρο».