Σε ξενοδοχείο σε όλη τη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός!

Για πρώτη φορά σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος όλη η αποστολή του Παναθηναϊκού θα καταλύσει σε ξενοδοχείο από την παραμονή. Κι αυτό είναι ένα μέτρο που θα εφαρμοστεί σε όλη τη σειρά των τελικών.

Μετά τη σημερινή προπόνηση παίκτες και προπονητές θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο για να παραμείνουν απερίσπαστοι και να συγκεντρωθούν στους τελικούς, που έχουν αποκτήσει μεγάλη βαρύτητα λόγω των πρόσφατων αποτελεσμάτων.

Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη θητεία του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, καθώς πάντα επιλεγόταν στα ματς με τον Ολυμπιακό η ομάδα να καταλύει σε ξενοδοχείο μόνο ανήμερα του αγώνα μετά την πρωινή προπόνηση.

Αυτή τη φορά όμως τα λουριά έχουν σφίξει για τα καλά στο τριφύλλι και πλέον η απαίτηση για πρωτάθλημα συνοδεύεται από πράξεις που δείχνουν πως υπάρχει η μέγιστη σοβαρότητα και πειθαρχία, προκειμένου να παρουσιαστεί η ομάδα απόλυτα συγκεντρωμένη για τον τελικό στόχο του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι ακόμα και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ, η ομάδα δεν είχε ποτέ καταλύσει σε ξενοδοχείο από την παραμονή. Το ίδιο μέτρο θα εφαρμοστεί από τον Παναθηναϊκό σε όλα τα παιχνίδια των τελικών.