Πώς τραυματίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης -Τι συνέβη και εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανησύχησε τους διαδικτυακούς του φίλους όταν μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που τον έδειχνε με τραύματα στο πρόσωπο.

Στη φωτογραφία ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται τραυματισμένος με σημάδια στο πρόσωπο και μαυρισμένο μάτι. «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να εξηγεί τι έχει συμβεί.

Την εξήγηση για την αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία που προκάλεσε αγωνία έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του. «Δεν είναι AI, έπεσε και έχει χτυπήσει πολύ. Έχει μελανιάσει το μάτι του» αποκάλυψε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη εξήγησε στη συνέχεια: «Επειδή μάθαμε τι ακριβώς έγινε, έπεσε κανονικά. Είναι αυτό που λέμε, περπατάω και πέφτω. Κάτι τέτοιο συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε μια πτώση και χτύπησε και το πιο περίεργο είναι ότι έχει ξανασυμβεί το τελευταίο διάστημα. Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι έχει συμβεί δυο-τρεις φορές, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, δε, επικαλούμενος πληροφορίες από πρόσωπο από το στενό φιλικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα ο τραγουδιστής έχει πέσει μια-δυο φορές.

Πηγή: iefimerida.gr

