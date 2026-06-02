Αταμάν: «Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι δεν έχει σημασία η έδρα – Έχουμε αυτοπεποίθηση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε πριν τον πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ, τονίζοντας την πίστη του για νίκη και break, ενώ στάθηκε και στον παράγοντα διαιτησία.

Στις δηλώσεις του ο κόουτς του Παναθηναϊκού είπε:

«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έκανε σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα, κατέκτησε μάλιστα τον τίτλο στην Ευρωλίγκα. Παίζει υπέροχο μπάσκετ, έχει έναν σπουδαίο προπονητή και παίκτες. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς.

Με τον Ολυμπιακό έχοντας γεμάτο ρόστερ στο Κύπελλο πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Εχει πλεονέκτημα έδρας, αλλά όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας. Όποιος παίξει καλύτερα θα κερδίσει.

Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σειρά. Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να κερδίσουμε. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στο πρώτο ματς ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον τίτλο».

Για τους Σλούκα και Ρογκαβόπουλο: «Και οι δύο κάνουν θεραπεία θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει, ο Σλούκας έχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσει αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας».

Για το αν θέλει ο ίδιος να εξιλεωθεί για την κακή σεζόν στην Ευρώπη: «Άλλο η Ευρωλίγκα , άλλο η Ελλάδα. Στην Ευρωλίγκα δεν τα καταφέραμε. Κάποιες σεζόν κάνεις θαύματα με επιτυχίες, πέρσι φτάσαμε στο Φ4, τώρα χάσαμε στο πέμπτο ματς στο Φ4. Υπάρχουν πολλές ομάδες που στα τρία τελευταία χρόνια με μεγάλο μπατζετ δεν τα κατάφεραν. Εμείς χάσαμε μόνο τη φετινή σεζόν. Τώρα θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, ξεχνάμε την Ευρωλίγκα, γιατί δεν μπορείς να επιβιώσεις αλλιώς, πρέπει και να κοιτάξεις μπροστά.

Για την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος: «Τους κερδίσαμε στον τελικό του Κυπέλλου και καθαρά. Έχουμε αυτοπεποίθηση στους παίκτες μας, μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ δεν είχαμε παίξει 11 μέρες. Στη Θεσσαλονίκη όμως παίξαμε καλό μπάσκετ , παλέψαμε μέσα σε μια καυτή ατμόσφαιρα. Εχουμε σπουδαίους παίκτες και καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής».