«Συμφωνία Ολυμπιακού-Λόπεθ, αλλά ο Ισπανός περιμένει την πρόταση ανανέωσης της Ράγιο» (pic)

O ρεπόρτερ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ραούλ Γρανάδο, με ανάρτηση του τονίζει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ουνάι Λόπεθ, αλλά ο Ισπανός περιμένει μέχρι τέλους την πρόταση ανανέωσης της Ράγιο.

Ο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται κοντά στην μετακίνηση του στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών για συμβόλαιο 2+1 χρόνων.

Ο 30χρονος άσος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής και αντιμετώπισε φέτος την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, ενώ αγωνίστηκε και στον τελικό του θεσμού κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Με ανάρτηση του ο Ισπανός ρεπόρτερ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ραούλ Γρανάδο, επιβεβαιώνει την προφορική συμφωνία των δυο πλευρών, αλλά τονίζει ότι ο Λόπεθ θα περιμένει την πρόταση ανανέωσης της ισπανικής ομάδας και εφόσον τον καλύπτει είναι πιθανό να παραμείνει στο Βαγέκας.

O Λόπεθ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Βαγεκάνο, μετρώντας 222 εμφανίσεις με 10 γκολ και 15 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις Μπιλμπάο και Λεγανές.

«Θέμα Ουνάι Λόπεθ. Υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό αλλά δεν έχουν υπάρξει υπογραφές. Ο ελληνικός σύλλογος ποντάρει δυνατά, είναι απαίτηση του Μεντιλίμπαρ. Ο Ουνάι θέλει να μείνει στη Ράγιο, αλλά εξαρτάται από το βαθμό ενδιαφέροντος. Θα δώσει προτεραιότητα να μείνει, αλλά θα εξαρτηθεί από την προσφορά της Ράγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραούλ Γρανάδο.