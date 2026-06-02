Χειροπέδες σε 24 οδηγούς το τελευταίο πενθήμερο στην Αττική – Οι δέκα είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Χειροπέδες σε συνολικά 24 οδηγούς πέρασαν οι αστυνομικοί από το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (02/06), σε ειδική εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις και οι 10 από τους οδηγούς που συνελήφθησαν, βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και άλλα.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 487 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 612 άδειες ικανότητας οδήγησης και 265 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,92% επί του συνόλου.

