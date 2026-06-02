Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σοκάρουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής - Με 45 μαχαιριές σκότωσε την 39χρονη ο δράστης

Μουδιασμένη παραμένει η κοινωνία της Καλαμάτας από τη νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη και καθ' ομολογίαν δράστη τον 41χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, συνολικά 45 μαχαιριές δέχθηκε η μητέρα δύο παιδιών - με γρήγορα και συνεχόμενα πλήγματα.

Παράλληλα, βρέθηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, με τα θανατηφόρα να είναι τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη, ενώ αρκετά τραύματα υπάρχουν επίσης σε λαιμό και σαγόνι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, οι περισσότερες μαχαιριές σημειώθηκαν όταν η 39χρονη βρέθηκε στο πάτωμα.

Ο δράστης έχει μόνο αμυχές και εκδορές, κάτι που φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του περί άμυνας.

Σημειώνεται πως την ώρα της άγριας γυναικοκτονίας στο σπίτι ήταν και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών. Προς το παρόν, τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως στη συνέχεια μεταφερθούν στην αδερφή του θύματος.

Τοξικολογικές στην 39χρονη και τα παιδιά

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στην 39χρονη, όσο και στα παιδιά τους. Τα παιδιά, να σημειωθεί, ήταν στο διπλανό δωμάτιο αλλά δεν άκουσαν τις φωνές της γυναίκας, κάτι που κρίνεται ως παράξενο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξύπνησαν στις 10:00 και δεν γνώριζαν τίποτα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να υποβληθούν στις εξετάσεις για να διασαφηνιστεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία για να κοιμηθούν βαριά. Σημειώνεται πως μέσα στο σπίτι βρέθηκαν αρκετές καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια.

Πηγή: ethnos.gr