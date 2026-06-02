Συμφώνησε με τον Μίτσελ ο Άγιαξ

Σε οριστική συμφωνία κατέληξαν οι συζητήσεις του Άγιαξ με τον Μίτσελ και ο μέχρι πρότινος προπονητής της Τζιρόνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Άμστερνταμ, όπως αναφέρουν σήμερα τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Σάντσεθ Μουνιόθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, δημιούργησε μεγάλη αίσθηση τη σεζόν 2023-24, όταν έφερε τη μικρομεσαία καταλανική ομάδα να συναγωνίζεται για μεγάλο διάστημα «στα ίσια» με τα «μεγαθήρια» του ισπανικού ποδοσφαίρου, για να τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση της La Liga και να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Champions League. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη, η Τζιρόνα αποδυναμώθηκε και φέτος υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, με τον 50χρονο προπονητή να αποχωρεί και να οδεύει προς τον Άγιαξ.

Η εν λόγω εξέλιξη ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, καθώς ο νέος τεχνικός διευθυντής του «Αίαντα», Τζόρντι Κρόιφ, είχε εκφράσει την προτίμησή του σε Ισπανό τεχνικό, κατονομάζοντας μάλιστα τον Μίτσελ ως κυριότερο στόχο του.

Ο Άγιαξ ολοκλήρωσε μία προβληματική σεζόν, όπου τερμάτισε μόλις πέμπτος στο ολλανδικό πρωτάθλημα και χρειάστηκε να δώσει πλέι-οφ για να εξασφαλίσει μία θέση στο Conference League της επόμενης περιόδου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο σύλλογος του Άμστερνταμ άλλαξε τρεις προπονητές: ξεκίνησε με τον Τζον Χάιτινγκα, μετά την απόλυση του τελευταίου ανέλαβε για ένα διάστημα ως υπηρεσιακός ο Φρεντ Γκριμ, για να ολοκληρώσει τη σεζόν ο -επίσης Ισπανός- Όσκαρ Γκαρθία.