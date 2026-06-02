Προανήγγειλε την μεγάλη επιστροφή του Φορτούνη ο Ολυμπιακός! (pic)

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον «αγαπημένο» του Ολυμπιακού εχει «σφραγιστεί» και οι Πειραιώτες προανήγγειλαν την επίσημη ανακοίνωση για την σπουδαία μεταγραφή!

Ο εμβληματικός αρχηγός των Πειραιωτών αναμένεται να φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα», τα οποία τίμησε για δέκα συναπτά έτη, προτού αποχωρήσει για να αγωνιστεί τις τελευταίες δυο σεζόν στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κώστας Φορτούνης δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να κλείσει στο Καραϊσκάκης την σπουδαία του καριέρα και αυτά τα δυο χρόνια που ήταν εκτός Ελλάδας είχε επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους στα social media προαννήγειλαν την μεγάλη επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό με ένα βίντεο που απεικονίζει το νούμερο 7 που φόραγε κατά την θητεία του στην ομάδα και το «επιστρέφει σπίτι του» πάνω από τη φανέλα.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται και ο ίδιος να λέει «επιστρέφω σπίτι μου», δίνοντας το έναυσμα της ολοκλήρωσης της σημαντικής μεταγραφής.

Πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Τη φετινή σεζόν, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε 10 γκολ και έδωσε 12 ασίστ σε 30 αγώνες με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία.

Στη θητεία του στους «ερυθρόλευκους», κατέγραψε 94 γκολ και μοίρασε 106 ασίστ σε 343 ματς, πανηγυρίζοντας έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και φυσικά το Conference League.