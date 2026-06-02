Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out στα Game 1 και 3 των τελικών

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) τον Παναθηναϊκό στον πρώτο μεταξύ τους τελικό και το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Αντίστοιχα, το ίδιο συνέβη και στο Game 3 των τελικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας. Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!».