Δίκη για θάνατο τρίχρονου στην Κρήτη: Να εξεταστεί νοητικά η μητέρα ζητά η υπεράσπιση

Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου από την Κρήτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από βάναυση κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα του, καθώς η συνήγορός της ζητά τώρα να αναγνωστεί και να ενταχθεί στα πρακτικά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη νοητική κατάσταση της 27χρονης.

Αναλυτικότερα, σήμερα Τρίτη (02/06) ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία με διαδικαστικό αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να ενταχθεί στα πρακτικά της δίκης απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η υπεράσπιση, η απόφαση αναφέρεται στο χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης της κατηγορουμένης και στο πλαίσιο των δυσκολιών που φέρεται να αντιμετωπίζει στην καθημερινή της λειτουργία και στην αξιολόγηση σύνθετων καταστάσεων. Στο αίτημα γίνεται ακόμη λόγος για μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτα πρόσωπα.

Το αίτημα υποβλήθηκε, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων που αναγράφονται στο κλητήριο θέσπισμα και όχι στο στάδιο ανάγνωσης εγγράφων.

Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε την κατ’ εξαίρεση ανάγνωση της απόφασης και των πρακτικών της, επικαλούμενη την ανάγκη να τεθούν εγκαίρως υπόψη του δικαστηρίου στοιχεία που, κατά την άποψή της, συνδέονται άμεσα με κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Το χρονικό της κακοποίησης

Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός Άγγελος είχε μεταφερθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στις αρχές Φεβρουαρίου είχε διαπιστωθεί ότι δεν είχε εγκεφαλική λειτουργία και μετά από απόφαση της γιαγιάς του που έλαβε την επιμέλειά του, είχε προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για την άγρια κακοποίηση του μικρού παιδιού, κατηγορούν ο ένας τον άλλο για τον θάνατο του αγοριού.

Πηγή: cnn.gr