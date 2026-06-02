Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Πιθανότητα βροχών στα ορεινά

Ηλιόλουστος θα είναι αύριο (3/6/2026) ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με εξαίρεση κάποιες γρήγορες βροχές που μπορεί να «χτυπήσουν» τα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένων καταιγίδων.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά άιθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι ενώ είναι πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στην ανατολική Πελοπόννησο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr