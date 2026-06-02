Νοκ άουτ από τα δύο φιλικά της Εθνικής ο Γιαννούλης

Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν και αποδεσμεύτηκε από την αποστολή της Εθνικής, ενώ ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας βρέθηκε στο ξενοδοχείο της ομάδας, παρότι είναι στα πιτς με τραυματισμό. Στο φιλικό με την Ιταλία θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Μάριου Οικονόμου.

O Δημήτρης Γιαννούλης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις μυΐκές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει και σήμερα αποδεσμεύθηκε από την υπόλοιπη αποστολή, ενόψει των δυο επερχόμενων φιλικών αγώνων της Εθνικής ομάδας με Σουηδία και Ιταλία.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Τάσος Μπακασέτας, έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ωστόσο βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας καθώς επισκέφτηκε το ξενοδοχείο που διαμένει η Εθνική και συνομίλησε με τους συμπαίκτες του και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο φιλικό ματς με την Ιταλία θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή, ενώ οι παίκτες θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Μάυρα περιβραχιόνια φόρεσε χθες και η Κ-15 σε ένα αναπτυξιακό τουρνουά στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με την Εθνική Νέων στο πρώτο ματς στο τουρνουά της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι Γυναίκες.