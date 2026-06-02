Τέιτουμ: «Ο πρωταθλητής της νέας σεζόν στο BCL θα είναι στο ΝΒΑ Europe!»

Νεότερα σχετικά με τη δημιουργία του NBA Europe έφεραν οι δηλώσεις του Μαρκ Τέιτουμ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως το NBA Europe έρχεται και το BCL... παίρνει φωτιά.

Ο αναπληρωτής Κομισάριος του ΝΒΑ σε δηλώσεις του τόνισε πως η νέα λίγκα με τη συνεργασία της FIBA θα ξεκινήσει το 2027 και πως όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στην τελική ευθεία τη δημιουργίας της, που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο για τη δημιουργία μιας λίγκας που θα λανσαριστεί το 2027 με τη συνεργασία της FIBA. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδο που υπάρχει και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη» σημείωσε σχετικά ο Τέιτουμ και πρόσθεσε:

«Θεωρούμε πως η λίγκα θα αναβαθμίσει το ευρωπαίο μπάσκετ και θα ωφελήσει τις ομάδες, αλλά και τον κόσμο. Θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν και διαφορετικοί επενδυτές με τους οποίους μιλάμε. Περιμένουμε τελικές προτάσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Είμαστε ικανοποιημένοι με το χτίσιμο της νέας λίγκας και ανυπομονούμε γι’ αυτό».

Αυτό σημαίνει πως ο πρωταθλητής της νέας σεζόν στο Basketball Champions League θα πάρει κατευθείαν το εισιτήριο για το NBA Europe του 2027-28, με τη διοργάνωση να έχει υψηλά έσοδα, αφού θα ξεκινούν από 8 εκατ. ευρώ, αλλάζοντας τον χάρτη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.