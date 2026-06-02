Zβέρεφ: «Δεν θα αντάλλασσα ποτέ το χρυσό μετάλλιο»

Τώρα που ο Σάσα Ζβέρεφ φαίνεται να είναι κοντά στην κατάκτηση του πρώτου του Grand Slam, επανήλθε στην... επικαιρότητα το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Ο 29χρονος Γερμανός πάντα μιλάει με πάθος γι' αυτό του το επίτευγμα και ήταν βέβαιο ότι δεν έχει αλλάξει γνώμη: στο δίλημμα χρυσό μετάλλιο ή Grand Slam, κερδίζει πάντα το πρώτο!

«Το χρυσό μετάλλιο είναι για μένα το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κερδίσει κανείς, γιατί έχεις μια ευκαιρία μόνο κάθε τέσσερα χρόνια», είπε στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί του Ράφα Χόδαρ. «Είναι ξεχωριστό, επειδή υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να το κατακτήσουν. Πιστεύω ότι το κάνεις για τη χώρα σου. Το κάνεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω στην πατρίδα. Δεν θα αντάλλασσα ποτέ το χρυσό μου μετάλλιο με τίποτα, αλλά δεν θα με πείραζε να προσθέσω ακόμη μερικά επιτεύγματα στη λίστα μου (γέλια)».

Ρωτήθηκε και για τον τίτλο του φαβορί, που έχει ήδη... κατακτήσει: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Εστιάζω στον επόμενο αγώνα και στην αντίπαλο που βρίσκεται απέναντί μου στην άλλη πλευρά του φιλέ. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ελέγξω. Αν καταφέρω να κερδίσω αυτούς τους αγώνες, τότε αυτό είναι υπέροχο».

Ο Ζβέρεφ θα παίξει στα ημιτελικά με τον νικητή του ματς Μένσικ-Φονσέκα και ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (5/6).