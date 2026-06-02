Τάκης Λεμονής στο Fox Prime: «Κινδύνευα να αλλαξοπιστήσουν τα παιδιά μου»

To Grande League Interviews φιλοξενεί την Τετάρτη (03/06, 20:00) τον Τάκη Λεμονή στο δεύτερο μέρος μιας αποκαλυπτικής συζήτησης του Κώστα Νικολακόπουλου με τον Έλληνα προπονητή στο κανάλι του Fox Prime!

Ο Τάκης Λεμονής μίλησε για τις σπουδαίες στιγμές που βίωσε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ θυμήθηκε τις μεγάλες βραδιές των Ερυθρόλευκων στην Ευρώπη με κορυφαία το ιστορικό διπλό στη Βρέμη επί της Βέρντερ.

Ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, σχολίασε τη συνεργασία του με Σωκράτη Κόκκαλη και Βαγγέλη Μαρινάκη και αναφέρθηκε στο όνειρο που βγήκε αληθινό με την κατάκτηση του Conference League.

Τρομερές ιστορίες με Καρεμπέ, Ριβάλντο, Τζιοβάνι και αποκαλύψεις... φωτιά για παίκτες που ήταν μια ανάσα από τον Ολυμπιακό σε μια συνέντευξη που δεν χάνεται!

Ολόκληρη η συνέντευξη του Τάκη Λεμονή στο Fox Prime: