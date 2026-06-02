Δολοφονία στην Καλαμάτα: Η 39χρονη δεν είχε ζητήσει βοήθεια διευκρινίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Η 39χρονη στην Καλαμάτα που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της και καθ’ ομολογίαν δράστη με περισσότερες από 40 μαχαιριές, δεν είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το Αρχηγείο της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, «καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους».

Επιπλέον η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ωστόσο, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά στο ρεπορτάζ, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να στοιχειοθετεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες. Παράλληλα, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση των αστυνομικών αρχών καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Πηγή: cnn.gr