Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος: Φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/6) κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό του Ασπροπύργου, το τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο) θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train προς τον τελικό τους προορισμό.

Πηγή: cnn.gr