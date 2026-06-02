Αλλαγή και ο Ολυμπιακός: Τζόσεφ στη θέση του Μόρις

Και ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων, αφού δήλωσε τον Κόρι Τζόσεφ κι άφησε εκτός τον Μόντε Μόρις.

Και οι «ερυθρόλευκοι», μετά τον Παναθηναϊκό, χρησιμοποίησαν την αλλαγή που είχαν στην Stoiximan Greek Basketball League πριν από τους τελικούς και συμπεριέλαβαν στη λίστα τον Τζόσεφ, αφήνοντας εκτός τον Μόρις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του νωρίτερα είχε τονίσει πως στον Ολυμπιακό θα αποφασίσουν στη διάρκεια της ημέρας, με την ομάδα του Πειραιά να προχωράει τελικά στην αλλαγή.

Έτσι οι διαθέσιμοι ξένοι για τους «ερυθρόλευκους» στους τελικούς θα είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, Κόρι Τζόσεφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ.

Υπενθυμίζουμε πως από τους 8 ξένους οι 6 μπορεί να είναι παρόντες σε κάθε παιχνίδι.