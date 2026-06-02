Ιστορικό ρεκόρ… μισού αιώνα για τους Σπερς του Ουεμπανιάμα

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα και η παρέα του κατάφεραν από τις 34 νίκες που πανηγύρισαν πέρσι να φτάσουν φέτος τις 62, να πάρουν την 2η θέση στην δυτική περιφέρεια και να αποκλείσουν κατά σειρά Μπλέιζερς, Τίμπεργουλβς και Θάντερ, κλείνοντας θέση στους τελικούς του NBA.
Εκεί θα βρεθούν για πρώτη φορά μετά το 2014, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι θα το κάνουν με μέσο όρο ηλικίας 25.06 χρόνια, κάτι που τους καθιστά την νεότερη ομάδα μετά τους Μπλέιζερς της σεζόν 1976-77, με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Ουόλτον.
Τρίτη ομάδα στην σχετική λίστα είναι οι Θάντερ του Σάι Αλεξάντερ-Γκίλτζιους, που κατέκτησαν πέρσι το τρόπαιο, κάτι που ευελπιστούν να κάνουν φέτος και τα «Σπιρούνια».
The Spurs are the second-youngest team to reach the NBA Finals in the shot clock era (average age, weighted by postseason playing time):— NBA Communications (@NBAPR) May 31, 2026
1976-77 Trail Blazers — 25.03
2025-26 Spurs — 25.06
2024-25 Thunder — 25.56
NBA Finals Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30 p.m. ET on ABC. pic.twitter.com/EaMl4KTlNi