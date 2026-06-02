Πανελλήνιο Παίδων: Το πρόγραμμα του Final 8

Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων οδεύει προς την ολοκλήρωσή του με τους Ολυμπιακό, Προμηθέα Πάτρας, Περιστέρι, ΔΕΚΑ, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ΓΑΣ Κομοτηνή, ΑΟΚ Χανιά και Νικόπολη Πρέβεζας, να διεκδικούν τον τίτλο στο Final 8 που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 24-28 Ιουνίου 2026 στην Φλώρινα.

Οι όμιλοι Α’ όμιλος: Ολυμπιακός, ΔΕΚΑ, ΑΟΚ Χανιά, Νικόπολη Πρέβεζας Β’ όμιλος: Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρι, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ΓΑΣ Κομοτηνή Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Final 8: ΔΑΚ Φλώρινας Τετάρτη 24/06/26 13.00 ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά 15.30 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων 18.00 ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός 20.00 ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου Πέμπτη 25/6/2026 ΔΑΚ Φλώρινας 12.30 ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ 15.00 Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 17.30 ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή 20.00 ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας Παρασκευή 26/6/2026 ΔΑΚ Φλώρινας 12.00 ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 14.30 ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός 17.00 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας 19.30 ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων Σάββατο 27/6/2026 ΔΑΚ Φλώρινας 14.30 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (Γ1) 17.00 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β΄ Ομίλου (Γ2) Κυριακή 28/6/2026 ΔΑΚ Φλώρινας 13.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η και 4η Θέση) 15.30 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η και 2η Θέση)