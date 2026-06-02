Πανελλήνιο Παίδων: Το πρόγραμμα του Final 8

Οι όμιλοι
Α’ όμιλος: Ολυμπιακός, ΔΕΚΑ, ΑΟΚ Χανιά, Νικόπολη Πρέβεζας
Β’ όμιλος: Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρι, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ΓΑΣ Κομοτηνή
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Final 8:
ΔΑΚ Φλώρινας
Τετάρτη 24/06/26
13.00 ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά
15.30 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων
18.00 ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός
20.00 ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου
Πέμπτη 25/6/2026
ΔΑΚ Φλώρινας
12.30 ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ
15.00 Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
17.30 ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή
20.00 ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας
Παρασκευή 26/6/2026
ΔΑΚ Φλώρινας
12.00 ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
14.30 ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός
17.00 ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας
19.30 ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων
Σάββατο 27/6/2026
ΔΑΚ Φλώρινας
14.30 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (Γ1)
17.00 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β΄ Ομίλου (Γ2)
Κυριακή 28/6/2026
ΔΑΚ Φλώρινας
13.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η και 4η Θέση)
15.30 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η και 2η Θέση)