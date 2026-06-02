Η Βουλιαγμένη επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης με 19-18 σε έναν συγκλονιστικό δεύτερο μικρό τελικό της Water Polo League και ισοφάρισε τη σειρά των αγώνων για τις θέσεις 3-4 σε 1-1.

Το παιχνίδι στον Λαιμό είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Ο Νικόλας Καστρινάκης υπέγραψε τη νίκη της Βουλιαγμένης με γκολ δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Χατζή, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 42 ποινές (25 σε βάρος του ΝΟΒ και 17 σε βάρος των φιλοξενούμενων), ενώ συνολικά αποβλήθηκαν οριστικά 12 παίκτες (επτά και πέντε αντίστοιχα). Από αυτούς, οι τέσσερις χρεώθηκαν με απευθείας αποβολή με αντικατάσταση. Η Βουλιαγμένη έχασε τους Σαπουνάκη και Τε Ρίλε, ενώ ο Απόλλων στερήθηκε τις υπηρεσίες του πρώτου του σκόρερ, Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε στο δεύτερο οκτάλεπτο έπειτα από έλεγχο μέσω VAR.

Πλέον, η σειρά οδηγείται σε τρίτο και καθοριστικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Σεράφειο Κολυμβητήριο στις 4 Ιουνίου, με τον νικητή να κατακτά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο του πρωταθλήματος.

Το ματς

Ο Απόλλων μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με τέσσερα γκολ διαφορά (3-7). Ωστόσο, η Βουλιαγμένη αντέδρασε άμεσα και με πρωταγωνιστές τους Καστρινάκη και Τε Ρίλε κάλυψε το χαμένο έδαφος, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (7-7). Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 9-8.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Απόλλων ανέβασε ξανά τη διαφορά στα τρία γκολ (10-13), όμως η ομάδα του Λαιμού έβγαλε αντίδραση. Με ένα εντυπωσιακό σερί ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 14-13, χάρη στο γκολ του Τόττη λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη μέχρι το τέλος. Ο Χατζής έδωσε προβάδισμα στη Βουλιαγμένη, όμως ο Ντάουμπε ισοφάρισε σε 18-18 οκτώ δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Τελικά, ο Καστρινάκης είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς σκόραρε δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και διαμόρφωσε το τελικό 19-18.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 5-4, 6-4, 5-5