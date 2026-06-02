Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερο κόμμα με 14 μονάδες διαφορά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Αξιωματική αντιπολίτευση είναι το κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse, ενώ ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού μάχονται για την τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, τα δυο νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού βάζουν «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και η Ελπίδα για Δημοκρατίας της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%.

Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6%, η Ελληνική Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Φωνή Λογικής με 3%.

Εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ που συρρικνώνεται στο 2%, ενώ στο 1% βρίσκονται οι Δημοκράτες και η Νίκη.

Πηγή: newsit.gr