Ντόσκας: «Κάναμε το καλύτερο παιχνίδι της σειράς» (vid)

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή, ο Γιώργος Ντόσκας στάθηκε στην προσπάθεια των αθλητριών του και έστρεψε ήδη το βλέμμα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, τονίζοντας πως το Champions League αποτελεί πλέον τη μεγάλη πρόκληση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Νομίζω, ότι σήμερα, κάναμε το καλύτερο παιχνίδι της σειράς. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε άμυνα και επίθεση, ενώ την κατάλληλη στιγμή, είχαμε τις λύσεις που έπρεπε και πετύχαμε μεγάλα γκολ. Σε αυτό το κομμάτι κρίνονται οι τελικοί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαι πολύ περήφανος για τα κορίτσια! Είμαι ευχαριστημένος από τη σημερινή τους απόδοση. Διορθώσαμε τα λάθη μας. Θα ξεκουραστούμε μία μέρα και στη συνέχεια, θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τον ημιτελικό του Champions League με την Ματαρό. Εκεί επικεντρωνόμαστε τώρα».