Super deal της ΕΠΟ με την Allwyn

Νέα τετραετής χορηγική συμφωνία-ρεκόρ της ΕΠΟ μεν Allwyn, με υπερδιπλάσιο τίμημα, που θα αποφέρει στα ταμεία της Ομοσπονδίας 6 εκατ. ευρώ!

Η χορηγία της Allwyn αυξήθηκε κατ’ έτος από 630.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 138% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συμφωνία!

Το deal είναι τετραετούς διάρκειας, κάτι που σημαίνει πως θα μπούν συνολικά στα ταμεία της Ομοσπονδίας 6 εκατ. ευρώ!

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη σημαντική αύξηση που είχε ήδη επιτευχθεί από την ίδια διοίκηση πριν από δύο χρόνια, όταν η ετήσια χορηγία ανήλθε από 400.000 ευρώ σε 630.000 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, τα ετήσια έσοδα της Ομοσπονδίας από τη χορηγική συνεργασία με την Allwyn εκτοξεύθηκαν κατά 275% (!), επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιρειών στο έργο της διοίκησης της ΕΠΟ