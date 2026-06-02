Επιτέλους ειδήσεις, αλήθειες και αποκάλυψη ρόλων - προθέσεων

Επιτέλους μια, «πλούσια» ποδοσφαιρική ημέρα ανακοινώσεων και ειδήσεων, μετά από μια μεγάλη περίοδο «ξηρασίας», που προέκυψε από την ολοκλήρωση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Τόσο η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου όσο και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, δίνουν αφορμή για σχόλια και συζήτηση.

Να τα πάρουμε από την αρχή και να το κλιμακώσουμε καθώς προέκυψαν ενδιαφέροντα θέματα που ίσως καθορίσουν τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

Αρχικά, η απόφαση της ΕΠΟ για τη συμμετοχή και δεύτερου ποδοσφαιριστή γεννηθέντα μετά το 2004, στους αγώνες της διοργάνωσης του κυπέλλου Ελλάδας, δεν είναι απλά προς τη σωστή κατεύθυνση, ήταν επιτακτική ανάγκη. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, οι ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ποδοσφαιρικές κυψέλες που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και όχι απαραίτητα στις ακαδημίες των «μεγάλων», δίνει ένα μοναδικό κίνητρο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και τους προπονητές, να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά.

Δεν είναι αρκετό να βλέπουμε τις «μικρές» εθνικές μας ομάδες, γεμάτες ταλέντα. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτά τα παιδιά να βρούνε χώρο στο επαγγελματικό Ελληνικό ποδόσφαιρο και η απόφαση της ΕΠΟ, λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μέτρο εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία πέρσι και φέτος επεκτείνεται, προσφέροντας την ευκαιρία να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διοργάνωση.

Για την διατήρηση των 4 αγωνιστικών στη League Phase με ταυτόχρονη μείωση των ομάδων από 20 σε 16, δεν έχω άποψη, θα το δούμε στην πορεία και θα το συζητήσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως πέρσι η ΕΠΟ τόλμησε με το νέο format και πέτυχε την πλήρη αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, για τη δεύτερη εντός συνόρων διοργάνωση.

Συνεχίζουμε με τις ευχάριστες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Η ανακοίνωση των πινάκων διαιτησίας, δεν έκρυβε –ευτυχώς- καμία έκπληξη. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος πάει σπίτι του και μάλιστα άργησε… Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι περισσότερο από ορατό πως… βαριόταν αφόρητα και απλά παρέμενε στους πίνακές για το μεροκάματο… Η απομάκρυνση του από την ενεργό δράση, ήταν επίσης επιτακτική ανάγκη. Τα προκλητικά σφυρίγματα (ακούσια βεβαίως – βεβαίως) εύνοιας για τον Ολυμπιακό, δεν έχουν καμία σχέση με την φιλοσοφία ισονομίας που έχει καθιερώσει στο Ελληνικό ποδόσφαιρο η διοίκηση της ΕΠΟ, την τελευταία διετία.

Το «έγκλημα» που επιχείρησε (ανεπιτυχώς) εις βάρος του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, οι «κακές» παρέες και τα καθημερινά τηλεφωνήματα με κάτι «περίεργους» που οργάνωσαν το αλήστου μνήμης φιάσκο της Παναγιώτας, ήταν αρκετά για να τον αφήνουν –επιτέλους- εκτός πινάκων. Όπως επίσης και το κακό συνήθειο να μιλά με όσους διαιτητές απέμειναν να του σηκώνουν το τηλέφωνο, για… συμβουλές και… οδηγίες. Ε, δεν χρειάζονταν και άλλοι λόγοι εδώ που τα λέμε.

Απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη, ήταν η ανανέωση της θητείας της ΚΕΔ. Η εισήγηση της διοίκησης της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, εκπέμπει υγεία και έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση στην UEFA. Να ξέρετε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, δεν είναι διατεθειμένοι να ασχολούνται κάθε τρεις και λίγο με την ΚΕΔ. Εχω την βεβαιότητα πως σε περίπτωση που δεν ανανεωνόταν η θητεία της τριάδας (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ), δεν θα ασχολούνταν ξανά μαζί τα στελέχη της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. «Κόψτε το λαιμό σας» θα έλεγαν και αφήστε μας ήσυχους. Εκτός κι αν αυτός ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού που έδωσε και τη μοναδική αρνητική ψήφο. Διότι όλοι οι υπόλοιποι, αναγνώρισαν το δίκαιο στην εισήγηση της ΕΠΟ να επιβραβεύσει την «3αδα», που πέτυχε τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο των Ελλήνων διαιτητών.

Προφανώς στον Πειραιά, είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Δεν πειράζει. Στο μυαλό τους θα μείνει βέβαια, γιατί κανείς δεν σκοπεύει να επιστρέψει το ποδόσφαιρο στις εποχές του 50 (υπέρ μας) – 50 (εναντίον των αντιπάλων μας), που ενδεχομένως ονειρεύονταν.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η στάση του Γιάννη Αλαφούζου, που δείχνει ένα απέραντο σεβασμό στην προσπάθεια απεμπλοκής του ποδοσφαίρου από εξαρτήσεις και υπόγειες διαδρομές. Σταθερός στις απόψεις του και συμμέτοχος στην κάθαρση του ποδοσφαίρου.

Οσο και για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ειλικρινά έπραξε όπως περίμενα. Επιβράβευσε την ΚΕΔ με την ψήφο του, αναγνωρίζοντας τον καθαρό της ρόλο, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν κόντρα στη ρητορική –στα όρια της γραφικότητας με το συμπάθιο- της ΑΕΚ περί αδικίας, από το ξεκίνημα σχεδόν της σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στο τέλος η αλήθεια πάντα λάμπει όπως αποδείχθηκε από την ψηφοφορία στην ΕΕΠ.

Για την ψήφο του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται σχόλια. Ο ΠΑΟΚ και ο ιδιοκτήτης του, έδωσαν αγώνες για να μην έχει κανείς τη δυνατότητα να χαλάει τα Σαββατοκύριακα μας.

Καλά όλ΄ αυτά αλλά, σίγουρα αναρωτιέστε… «με τον ΠΑΟΚ» τι συμβαίνει;» και θα έχετε και δίκιο. Αν και σκόπευα να το αναλύσω τις επόμενες ημέρες, θα σας γράψω ακριβώς το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και αναλύοντας τις εσωτερικές ζυμώσεις στο club.

Είναι προτιμότερο να καθυστερήσουν οι εξελίξεις, από το ενδεχόμενο να ληφθούν βεβιασμένες αποφάσεις, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί η –δικαιολογημένη- ανυπομονησία του κόσμου για ανακοινώσεις και ειδήσεις. Μετά από δυο χρόνια χωρίς καμία επιτυχία στις εγχώριες διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα στρατηγικό πλάνο ανασύνταξης, προκειμένου να αναδιοργανωθεί για να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους.

Πρέπει να αξιολογηθούν όλοι για την παρουσία τους και την προσφορά τους στην ομάδα και με ποδοσφαιρικούς όρους, να ετοιμάσουν ο Ιβάν και οι Γιώργος – Νίκος Σαββίδης (που συμμετέχουν ενεργά όσο ποτέ στο παρελθόν στις αποφάσεις), την επόμενη μέρα. Η ομάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν είναι μυστικό πως το φετινό καλοκαίρι, αποτελεί ευκαιρία για να μπούνε βάσεις που θα ξαναφέρουν χαμόγελα και επιτυχίες στην Τούμπα.

Οι αποφάσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λαμβάνονται υπό πίεση. Κάτι που γνωρίζει καλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτρέπει σε κανένα να του ασκεί πίεση για την λήψη αποφάσεων.

Αναφορικά με το θέμα προπονητή, θα αποτελούσε για μένα προσωπικά, τεράστια έκπληξη μια απόφαση απομάκρυνσης του Ράζβαν Λουτσέσκου από τον πάγκο της ομάδας. Τα δεκάδες σενάρια που διαβάσαμε τις τελευταίες εβδομάδες για πιθανή αντικατάσταση του Ρουμάνου τεχνικού, θα πάνε… κουβά όπως και όσοι τα ενθάρρυναν. Εκτός κι αν πάω… κουβά εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το αύριο.