ΑΕΚ: Συνεχίζει στα κιτρινόμαυρα η Παϊζίνιο και τη νέα χρονιά

Η ΑΕΚ διατήρησε στο ρόστερ της την Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος, καθώς η 27χρονη πλέι μέικερ ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα χάντμπολ γυναικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Βραζιλιάνα αθλήτρια αποτέλεσε μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες της φετινής πορείας της Ένωσης, σημειώνοντας 63 γκολ σε 15 συμμετοχές, με μέσο όρο 4,2 τέρματα ανά παιχνίδι.

Η συμβολή της ήταν καθοριστική στην ιστορική σεζόν της ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«H ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος. Η 27χρονη πλέι μέικερ θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στο Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου.

Η Παϊζίνιο ήρθε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα και βοήθησε τα μέγιστα, προκειμένου η ΑΕΚ να φθάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η Παϊζίνιο δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων στους ανθρώπους της ΑΕΚ που ανανεώνω το συμβόλαιό μου και που θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή πολύ φιλικό κλίμα και καθημερινή στήριξη εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν μία χρονιά που μάθαμε πολλά. Είμαι υπερήφανη για όλα όσα έχουμε χτίσει όλοι μαζί σε αυτή την οικογένεια. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, να είμαστε φιλόδοξες, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να φτάσουμε στην κορυφή. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα είναι μια ακόμα πιο νικηφόρα και συναρπαστική σεζόν. Θα δώσω τα πάντα για αυτό. Πάμε ΑΕΚ».

Παϊζίνιο, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!»

