Τελείωσε τον Σιδηρόπουλο από τη διαιτησία η ΚΕΔ: Οι νέοι πίνακες

Εκτός πινάκων έθεσε τον Τάσο Σιδηρόπουλο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ προβίβασε τέσσερις νέους διαιτητές.

Μετά από πολλά χρόνια στα "σαλόνια" της ελληνικής διαιτησίας, αλλά και στην κατηγορία elite της UEFA, ο Δωδεκανήσιος ρέφερι τίθεται εκτός πινάκων από την ΚΕΔ.

Τα σοβαρά λάθη που έκανε την τελευταία διετία, οδήγησαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στην απόφαση να τον "τελειώσει" οριστικά, παρά την επιθυμία του να συνεχίσει να σφυρίζει μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, δεν θα βρίσκεται ούτε στον πίνακα των "ειδικών VAR", εκεί όπου προστέθηκε ο επίσης διεθνής Γιάννης Παπαδόπουλος που και αυτός αποχωρεί από την... ενεργό δράση, έχοντας στείλει προηγουμένως επιστολή παραίτησης προς την Επιτροπή. Στους "ειδικούς VAR" υπάρχουν πλέον οι Κουμπαράκης, Πουλικίδης και ο "νέος" Παπαδόπουλος.

Ο νέος πίνακας διαιτητών της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνει 21 ρέφερι, καθώς προβιβάστηκαν τέσσερις από τη Superleague 2. Ο λόγος για τον Τσέτσιλα -που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό του- κααι τους Νταoύλα, Φίτσα, Κατόπη.

Δείτε αναλυτικά τους νέους πίνακες διαιτητών που ανακοίνωσε η ΚΕΔ: