ΠΑΟΚ: Η μαγική προσποίηση του Κωνσταντέλια στον Στρακόσια ψηφίστηκε ως γκολ της χρονιάς! (vid)

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανέδειξε την... μαγεία του Γιάννη Κωνσταντέλια με την ΑΕΚ ως το κορυφαίο γκολ της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια κόντρα στην ΑΕΚ συγκέντρωσε το 38.53% των ψήφων και κέρδισε το ατομικό βραβείο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε τη λάθος πίσω πάσα του Μουκουντί και με μία μαγική προσποίηση με το σώμα, έστειλε τον τερματοφύλακα της Ένωσης από την μία μεριά, ενώ αυτός έφυγε ανενόχλητος από την άλλη για να πλασάρει σε κενή εστία.

Στη δεύτερη θέση με 28.62% βρέθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης για το εντυπωσιακό του γκολ στο παιχνίδι με την Ριέκα, όταν πήρε μία υπέροχη μπαλιά από τον Γιάννη Κωνσταντέλια και στη συνέχεια με μία καταπληκτική ενέργεια απέφυγε τον αντίπαλο αμυντικό πάνω στην γραμμή του άουτ, κοντρόλαρε με το στήθος κι εξαπέλυσε έναν κεραυνό, με την μπάλα να καταλήγει γκολ.

Τρίτος στις προτιμήσεις του κοινού ήταν και πάλι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 8.07%, αυτή τη φορά για το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκόστο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μετά από πάσα του Τάισον , απέφυγε με εντυπωσιακή ντρίμπλα τον Γεντβάι και με άψογο διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν.

