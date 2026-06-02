Ολεξάντρ Ζουμπκόφ: Το παιδί του πολέμου που ωρίμασε στο εξωτερικό (vids)

Το παιδικό δίλημμα, ο ξεριζωμός στα 17, η διεθνής κούπα στα 19, η μεταγραφή που τον άλλαξε και το σερί των τίτλων

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λάμπουν από τα δεκαοκτώ τους χρόνια, άλλοι που ήδη σ’ αυτή την ηλικία θεωρούνται ήδη φτασμένοι, και άλλοι που χρειάζονται χρόνο για να βρουν τον πραγματικό τους εαυτό. Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ που κλείνει στην ΑΕΚ, ανήκει ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία. Όχι επειδή του έλειπε το ταλέντο. Όσοι τον παρακολουθούσαν από τα μικρά του χρόνια, στις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ήταν βέβαιοι ότι επρόκειτο για έναν από τους πιο προικισμένους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Η πορεία του, όμως, διασταυρώθηκε με γεγονότα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ο πόλεμος στο Ντονμπάς, η απώλεια της ιδιαίτερης πατρίδας του, οι συνεχείς μετακινήσεις και αργότερα η ρωσική εισβολή του 2022 διαμόρφωσαν έναν αθλητή που χρειάστηκε να ενηλικιωθεί ψυχολογικά προτού καταφέρει να ανθίσει ποδοσφαιρικά.

Γεννημένος το 1996 στη Μακίιβκα, λίγα χιλιόμετρα από το Ντόνετσκ, ο Ζουμπκόφ μεγάλωσε σε μια περιοχή όπου το ποδόσφαιρο ήταν πολύ δημοφιλές. Η πρώτη μεγάλη απόφαση της ζωής του ήρθε πολύ νωρίς. Ως παιδί ασχολούνταν τόσο με το ποδόσφαιρο όσο και με την ενόργανη γυμναστική. Ο πατέρας του ήταν εκείνος που, όταν τελείωσε τη βασική εκπαίδευση στα 12 του χρόνια, του ζήτησε να επιλέξει έναν μόνο δρόμο. Ο μικρός Ολεξάντρ διάλεξε το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως η επιλογή αυτή θα τον οδηγούσε σ’ αυτή την πορεία.

Ξεκίνησε από τη σχολή της Ολίμπικ Ντονέτσκ, όμως το μεγάλο βήμα έγινε στα 15 του, το 2011 όταν εντάχθηκε στην ακαδημία της Σαχτάρ. Αργότερα θα παραδεχόταν ότι εκεί κατάλαβε πραγματικά τι σημαίνει επαγγελματικός αθλητισμός. Οι απαιτήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες, ο ανταγωνισμός καθημερινός και η πίεση συνεχής. Η Σαχτάρ δεν αναζητούσε απλώς ταλέντα, αλλά νικητές.

Η ποδοσφαιρική του ενηλικίωση, πάντως, συνέπεσε με μια από τις πιο δραματικές περιόδους της σύγχρονης ουκρανικής ιστορίας. Το 2014, ενώ βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ακαδημίας, ξέσπασε ο πόλεμος στο Ντονμπάς. Η Σαχτάρ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ντονέτσκ και να μετατραπεί ουσιαστικά σε έναν σύλλογο χωρίς έδρα. Για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή που είχε μεγαλώσει σε εκείνη την πόλη, η αλλαγή ήταν… υπαρξιακή. Η γενιά του Ζουμπκόφ έχασε ξαφνικά το φυσικό της περιβάλλον και αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα.

Παρά τις δυσκολίες, εκείνη την περίοδο κατέγραψε μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του. Με τη φημισμένη ομάδα νέων της Σαχτάρ έφτασε μέχρι τον τελικό του UEFA Youth League τη σεζόν 2014-15, αποτελώντας βασικό μέλος μιας γενιάς που θεωρήθηκε από τις πιο ταλαντούχες που ανέδειξε ποτέ ο σύλλογος. Στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ, μάλιστα, στην πορεία εκείνη μέχρι τον τελικό, η Σαχτάρ είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στα πέναλτι.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα ήρθε το 2015, μόλις στα 19 του, όμως η καθιέρωση δεν ακολούθησε. Η Σαχτάρ διέθετε πληθώρα ποιοτικών Βραζιλιάνων και έμπειρων διεθνών, ενώ ο ίδιος δυσκολευόταν να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής. Για αρκετά χρόνια έμοιαζε με έναν παίκτη που βρισκόταν διαρκώς στο κατώφλι της έκρηξης χωρίς να καταφέρνει να περάσει απέναντι.

Το καλοκαίρι του 2018 αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός στη Μαριούπολη, άλλη μια ξεριζωμένη ομάδα. Εκεί βρήκε κάτι που του είχε λείψει: συνεχόμενα παιχνίδια. Η σεζόν 2018-19 αποδείχθηκε κομβική. Αγωνίστηκε πολύ (22 ματς, 8 γκολ), απέκτησε αυτοπεποίθηση και έδειξε για πρώτη φορά ότι μπορούσε να σηκώσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το επόμενο βήμα τον οδήγησε εκτός συνόρων. Το 2019 μετακόμισε στη Βουδαπέστη για λογαριασμό της Φερεντσβάρος. Αν κοιτάξει κανείς σήμερα την καριέρα του, δύσκολα θα βρει σημαντικότερη καμπή. Στην Ουγγαρία απέκτησε για πρώτη φορά σταθερότητα, ευρωπαϊκές παραστάσεις και έναν ρόλο που δεν είχε ποτέ στη Σαχτάρ. Κατέκτησε τίτλους, αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ουγγρικού πρωταθλήματος. Πρωταθλήματα είχε πανηγυρίσει και με τη Σαχτάρ, αλλά όχι ως βασικό γρανάζι. Στη Φερεντσβάρος πρόσφερε πολλά στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων (2020, 2021, 2022) κι ενός κυπέλλου (2022).

Εκείνη την περίοδο διαμορφωνόταν παράλληλα και η προσωπική του ζωή. Το 2019 παντρεύτηκε την Άννα, με την οποία είχε ήδη χτίσει μια σταθερή σχέση, ενώ το 2021 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Σοφία.

Η πιο δύσκολη δοκιμασία, όμως, βρισκόταν ακόμη μπροστά του. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Παρότι αγωνιζόταν στην Ουγγαρία, η οικογένειά του βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης. Οι γονείς του παρέμεναν στην Ουκρανία και η αγωνία για τους δικούς του ανθρώπους έγινε αφόρητη. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της περιόδου, ζήτησε να μην αγωνιστεί σε αγώνα της Φερεντσβάρος επειδή, όπως παραδέχθηκε, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια ανθρώπινη αντίδραση που αποκάλυπτε το βάρος που κουβαλούσε.

Παρά τις συνθήκες, επέλεξε να επιστρέψει στη Σαχτάρ το καλοκαίρι του 2022. Δεν το αντιμετώπισε ως απλή μεταγραφή, γι’ αυτό και επέμεινε να υπογράψει πενταετές (!) συμβόλαιο, που τον έδενε μέχρι το 2027. Ήταν μια δήλωση «εθνική», περισσότερο από ποδοσφαιρική.

Οι εμφανίσεις του στο Champions League επιβεβαίωσαν τη μεταμόρφωση. Ανάμεσα στις πιο αγαπημένες στιγμές της καριέρας του συγκαταλέγει τα γκολ που σημείωσε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναν αντίπαλο που συμβολίζει το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Για τον ίδιο αποτέλεσαν την απόδειξη ότι μπορούσε πλέον να σταθεί ισάξια απέναντι στους καλύτερους. Παραμένει ένας από τους ελάχιστους Ουκρανούς ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε δύο διαφορετικούς αγώνες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης (στους ομίλους της σεζόν 2022-23).

Παράλληλα καθιερώθηκε και στην εθνική Ουκρανίας. Συμμετείχε στο Euro 2021, όπου η χώρα του έφτασε μέχρι τα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της, και συνέχισε να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εθνικής ομάδας και στο Euro 2024. Για έναν ποδοσφαιριστή που κάποτε θεωρούνταν «αιώνια ελπίδα», η παρουσία σε δύο συνεχόμενες τελικές φάσεις Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν την εξέλιξή του.

Το 2025 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη μεταγραφή στην Τραμπζονσπόρ. Χαρακτηριστικό του τρόπου σκέψης του είναι ότι πριν εξετάσει οικονομικούς όρους και λεπτομέρειες συμβολαίου, επικοινώνησε με τον συμπατριώτη του Αρσένι Μπατάγκοφ για να μάθει πώς είναι η ζωή στην Τραπεζούντα, οι εγκαταστάσεις του συλλόγου και το περιβάλλον που θα συναντούσε. Ύστερα από όλα όσα είχε ζήσει, οι συνθήκες και η αίσθηση ασφάλειας είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε οικονομικό πακέτο.

Προφανώς το περιβάλλον είναι αυτό που μέτρησε και στην μετακίνησή του στην ΑΕΚ: Η ασφάλεια, η αίσθηση ότι θα βρει τις συνθήκες που θέλει. Πλέον δεν είναι ο άβγαλτος πρωτάρης, η ΑΕΚ ξέρει τι παίρνει και πόσο μπορεί να τη βοηθήσει. Αλλά όσο πιο ξεκάθαρο είναι το τοπίο, τόσο ευκολότερα θα δείξει τι αξίζει.

Θα κληθεί, βέβαια, να συνεχίσει και το σερί του: Με όσες ομάδες έχει αγωνιστεί στην καριέρα του έχοντας συμβόλαιο, έχει κατακτήσει τουλάχιστον έναν τίτλο. Τελευταίος το κύπελλο Τουρκίας, που πανηγύρισε με την Τραμπζόνσπορ πριν δέκα μέρες.