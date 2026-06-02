Ο διανομέας που έγινε εκατομμυριούχος και δεν ξέχασε ποτέ τους συναδέλφους του

Τι και αν τώρα είναι εκατομμυριούχος; Διανομέας που κέρδισε 5,2 εκατ. λίρες στο λόττο δεν ξέχασε όσους άφησε πίσω του και πήγε στην παλιά δουλειά του με λουλούδια και τυχερά δελτία για να κάνει έκπληξη στους πρώην συναδέλφους του.

Ο 61χρονος Γκάρι ΜακΝτόναλντ, που εγκατέλειψε τη δουλειά του όταν κέρδισε τον τυχερό δελτίο, είχε υποσχεθεί ότι θα επέστρεφε στο μέρος όπου εργαζόταν για περισσότερα από 30χρόνια, για να μοιραστεί την τύχη του.

Όπως αναφέρει ο Independent, η ζωή του άλλαξε ολοκληρωτικά πέρσι. Παντρεύτηκε τη σύντροφό του και μετακόμισε από το Μπαρκινγκ του ανατολικού Λονδίνου σε σπίτι με τέσσερα υπνοδωμάτια στο Έσεξ.

«Καλά που βγήκα νωρίς στη σύνταξη – το να είσαι εκατομμυριούχος του Λόττο αποδεικνύεται δουλειά πλήρους απασχόλησης!

Ήταν υπέροχο να κάνω έκπληξη τους παλιούς συναδέλφους μου. Οι εκφράσεις τους ήταν ανεκτίμητες. Νομίζω ότι καταφέραμε να τους αιφνιδιάσουμε και να μοιράσουμε χαρά με τις σημερινές παραδόσεις.

«Δεν χρειαζόταν καθόλου να το κάνει αυτό, αλλά συγκινήθηκα πολύ που το έκανε», είπε η διευθύντρια του καταστήματος. «Από την άλλη, το ότι ο Γκάρι μοιράζεται τη χαρά του είναι απόλυτα χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του. Δείχνει τι διαμάντι άνθρωπος είναι. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Γκάρι ήταν εδώ κάθε μέρα, με βροχή ή ήλιο, πάντα με ένα αστείο και ένα χαμόγελο.

Όταν ξαφνικά μια μέρα πέρυσι δεν εμφανίστηκε, ανησύχησα ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Χάρηκα απίστευτα όταν έμαθα τον πραγματικό λόγο. Το να κερδίσει το Λόττο πραγματικά δεν θα μπορούσε να συμβεί σε καλύτερο άνθρωπο.»

Ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι στην προηγούμενη δουλειά του ως οδηγός διανομών το ξυπνητήρι του χτυπούσε κάθε μέρα στις 5.30 το πρωί.

«Πάντα ήμουν περήφανος που έκανα σωστά τη δουλειά μου και αυτό έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν οι πολλοί άνθρωποι που έβλεπα καθημερινά.

Μπορεί να άργησα να επιστρέψω εδώ, αλλά βλέποντας τα χαρούμενα πρόσωπα και τα γέλια, άξιζε η αναμονή.

Ο ΜακΝτόναλντ είχε αποκαλύψει παλαιότερα ότι η πρώτη αγορά που έκανε μετά τη νίκη του στο λόττο ήταν μία ηλεκτρική σκούπα.

Πηγή: ethnos.gr