«Χιτ και Μπλέιζερς είναι στην… κούρσα για τον Γιάννη»

Οι Μαϊάμι Χιτ και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρίσκονται στην… κούρσα για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο βέβαιο δεν είναι και αρκετές είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Έλληνα superstar.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερ ήδη βρίσκονται στην… κούρσα για τον «Greek Freak» και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο θα καταφέρει να πείσει τον αστέρα των «Ελαφιών» να πει το «ναι».

Φέτος ο Giannis σε 36 ματς στην κανονική περίοδο είχε 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 28,9 στο παρκέ σε 36 ματς.