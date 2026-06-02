Ουαλία – Γκάνα με «Ενίσχυση» στα αμυντικά προβλήματα

Η απογοήτευση του χαμένου εισιτηρίου για το Μουντιάλ εξακολουθεί να βαραίνει την Ουαλία, όμως τα φιλικά του Ιουνίου αποτελούν μια ευκαιρία για επανεκκίνηση.

Στο Κάρντιφ, οι «Δράκοι» υποδέχονται την Γκάνα, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, αλλά έχουν κοινό στόχο να βρουν ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Η ομάδα του Κρεγκ Μπέλαμι έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο αποκλεισμός στα playoffs από τη Βοσνία άφησε έντονη πικρία. Το ακόλουθο φιλικό απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία δεν βοήθησε ιδιαίτερα, καθώς το τελικό 1-1 επιβεβαίωσε ότι οι Ουαλοί ψάχνουν ακόμη τις απαντήσεις τους μετά το σοκ του αποκλεισμού.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Over 2.5 γκολ & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Από την άλλη πλευρά, η Γκάνα μπορεί να εξασφάλισε με άνεση την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026, ωστόσο, η εικόνα της μετά τα προκριματικά προβληματίζει. Η ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ μετρά πέντε συνεχόμενες ήττες απέναντι σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστρία, Γερμανία και Μεξικό, δεχόμενη συνολικά 12 γκολ σε αυτό το διάστημα.

Το παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την τελευταία πρόβα της Γκάνας πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου την περιμένει ένας ιδιαίτερα απαιτητικός όμιλος με Αγγλία, Κροατία και Παναμά. Οι Αφρικανοί χρειάζονται επειγόντως μια θετική εμφάνιση που θα αλλάξει το κλίμα.

Η Ουαλία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ενώ η Γκάνα διαθέτει αρκετή ποιότητα μεσοεπιθετικά για να απειλήσει. Τα αμυντικά προβλήματα που έχουν εμφανίσει αμφότερες το τελευταίο διάστημα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός αγώνα με φάσεις και γκολ εκατέρωθεν.

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