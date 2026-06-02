H AEK δεν μπορεί να συμπλεύσει ποτέ με το... 100-0 του Ολυμπιακού

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ έβαλαν κάτω τα συν και τα πλην και κατέληξαν στο ότι δεν μπορούν να συμπλεύσουν με την γραμμή Ολυμπιακού που ξεκινά από το... 100-0 το οποίο όταν δεν το έχει πάει κόντρα. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τη θετική ψήφο της Ένωσης για τον Στεφάν Λανουά...

Όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία, την παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή στην ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια. Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ήταν μια από αυτές, που ψήφισαν θετικά. Μπορεί αυτό στους περισσότερους να γεννά απορίες και δικαιολογημένα και να εκφράζονται αντίθετες απόψεις όμως έχει ενδιαφέρον να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ και πως ο Δικέφαλος κατέληξε εν τέλει στη θετική ψήφο για τον Λανουά, με τον οποίο ήταν σε ανοιχτή κόντρα όλη την προηγούμενη σεζόν.

Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο μοναδικός που καταψήφισε, απόντος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν ο Ολυμπιακός έχοντας τους δικούς του λόγους προφανώς να το κάνει και έχοντας πάντα το δικό του σκεπτικό. Ένα σκεπτικό, που ξεκινά από το... 100-0 το οποίο όταν δεν το έχει πάει κόντρα. Αυτή η στάση του Ολυμπιακού λοιπόν και η... μυστήρια διαφωνία του ήταν το πρώτο ερέθισμα. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ προφανώς, έβαλαν κάτω τα συν και τα πλην και κατέληξαν στο ότι δεν μπορούν να συμπλεύσουν με την γραμμή Ολυμπιακού.

Ναι, το περιστατικό με τον δήθεν προπηλακισμό του Λανουά και τα διαιτητικά λάθη που έγιναν μέσα στη χρονιά, ήταν βαριά ατοπήματα αλλά αν η ΑΕΚ απέσυρε την εμπιστοσύνη της από τον Λανουά ποιος άλλος και υπό ποιου τον έλεγχο θα ερχόταν; Από εκεί και πέρα, ένας σοβαρός οργανισμός, αξιολογεί τα πράγματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ΑΕΚ, θεωρούν πως μετά από μια ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, στην τελική ευθεία επήλθε μια ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Την οποία έφερε και η ΑΕΚ και προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος με τις συνεχείς πιέσεις που ασκούσε για δικαιοσύνη και ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι διαιτησίες στα play offs ήταν καλές αν εξαιρέσουμε ένα χοντρό λάθος στη Λεωφόρο που δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Ολυμπιακού ο οποίος ΚΑΙ αβάντα ειχε ΚΑΙ ειναι στα κάγκελα τώρα ΚΑΙ δεν θέλει και τον Λανουά επειδή πολύ απλά δεν είχε το... 100-0 με το οποίο ειχε μάθει να ζει από τα χρόνια της Παράγκας.

Οι άξονες της απόφασης της ΑΕΚ λοιπόν για τη θετική ψήφο για Λανουά είναι πάνω - κάτω αυτοί. Επαναλαμβάνουμε πως στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο έβαλαν κάτω τα συν και τα πλην και κατέληξαν στο ότι δεν μπορούν να συμπλεύσουν με την γραμμή Ολυμπιακού και κυρίως να πάνε με την... μυστήρια και όχι και τόσο αθώα διαφωνία του που ήθελε πάση θυσία να φάει τον Γάλλο για να έρθει ποιος;

Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως η στάση της ΑΕΚ απέναντι στον Λανουά ήταν ξεκάθαρη και δημόσια εκφρασμένη. Όποτε θεώρησε πως γινόταν κάτι άδικο απέναντι της αντέδρασε δυναμικά και θεσμικά. Και θα το κάνει και τη νέα σεζόν όποτε κρίνει ότι αυτό είναι το σωστό, ανεξάρτητα με το ότι ψήφισε θετικά σήμερα για την παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή.