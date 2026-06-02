Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φερενίκη το δεύτερο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Βασιλόπουλου με τίτλο "100 χρόνια ΠΑΟΚ Η ευρωπαϊκή ιστορία".

Η συγγραφή ενός βιβλίου για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια καταγραφή αποτελεσμάτων, είναι η εξιστόρηση μιας σχέσης πάθους, αδικίας, υπέρβασης και πίστης. Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι από τη φύση της συνυφασμένη με τον ξεριζωμό, την ελπίδα και την αδιάκοπη προσπάθεια επιβίωσης και καταξίωσης. Όταν οι ιδρυτές του συλλόγου, πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, έστηναν τα θεμέλια του «Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών», ίσως να μην φαντάζονταν ότι το έμβλημα με τον Δικέφαλο Αετό, θα ταξίδευε και θα δοξαζόταν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.Για τον ΠΑΟΚ, η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ απλώς ένα «διάλειμμα» από τις εγχώριες διοργανώσεις. Ήταν το παράθυρο στον κόσμο, η απόδειξη ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τα μεγαθήρια της ηπείρου, ακόμα και όταν οι συνθήκες ήταν άνισες.

Όταν ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε για πρώτη φορά τα φτερά του εκτός των ελληνικών συνόρων, δεν μετέφερε στις αποσκευές του μόνο τα διαπιστευτήρια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά ολόκληρη την κληρονομιά των αλησμόνητων πατρίδων και την ελπίδα ενός λαού που έμαθε να διεκδικεί τη θέση του κάτω από τον ήλιο.Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένη με την προσφυγιά, τον αγώνα και την αδιαπραγμάτευτη υπερηφάνεια. Οι ευρωπαϊκοι αγώνες του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς 90λεπτα στο χορτάρι, είναι σταθμοί μιας πορείας που ξεκίνησε από τα «πέτρινα» χρόνια του 1960, γιγαντώθηκε τη χρυσή δεκαετία του '70, δοκιμάστηκε σε δύσκολες εποχές και έφτασε στη σημερινή καταξίωση, όπου το όνομα του συλλόγου προκαλεί σεβασμό σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο ΠΑΟΚ μετατράπηκε από έναν «φιλόδοξο επισκέπτη» σε έναν «μόνιμο κάτοικο» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η δεκαετία του '80 και του ΄90 σημαδεύτηκαν από στιγμές που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη.