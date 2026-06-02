Στο πλάνο του Ιραόλα ο Τσιμίκας – Υπολογίζεται κανονικά στη Λίβερπουλ  

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα φαίνεται να παραμένει σταθερά συνδεδεμένο με την Λίβερπουλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic που αναλύει τον σχεδιασμό των «Reds» για τη νέα σεζόν.

Η αγγλική ομάδα περνά σε νέα εποχή μετά την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία, με τον Ισπανό προπονητή να έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει το ρόστερ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος επιστρέφει στο Άνφιλντ μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα. Όπως αναφέρει το Athletic, η Λίβερπουλ δεν εξετάζει την απόκτηση νέου αριστερού μπακ, καθώς ο Έλληνας διεθνής και ο Μίλος Κέρκεζ προορίζονται να καλύψουν τη συγκεκριμένη θέση.

Όπως όλα συνηγορούν, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα των «Reds» και αναμένεται να διεκδικήσει σημαντικό ρόλο υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.