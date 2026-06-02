Η Μπαρτσελόνα έκανε το break στην έδρα της Μούρθια κι έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος (91-68).

Επιβλητική εμφάνιση των Καταλανών, που δεν είχαν κανένα πρόβλημα και με πρωταγωνιστή τον Ντάριο Μπριθουέλα, που είχε 18 πόντους με τους 16 εξ αυτών στο πρώτο ημίχρονο, είναι μία ανάσα από τα ημιτελικά. Στους 12 ο Ουίλ Κλάιμπερν, με τους Γιαν Βέσελι, Χουάνι Μάρκος και Γιουσουφά Φαλ να έχουν από 10.

Για τη Μούρθια, που έχασε τον Χάουαρντ Σαντ-Ρος με πρόβλημα στον αστράγαλο και είναι αμφίβολος για το Game 2, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέλαν Μάρτιν με 12, με τους Τζόνα Ράντεμπο και Σάντερ Ραϊέστε να έχουν από 10.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 30-46, 52-66, 69-91