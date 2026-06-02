Πουαριέ: «Συμβαίνουν αυτά, ξεκινάω το ταξίδι για την επιστροφή»

Ο Βενσάν Πουαριέ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος και υπέστη ρήξη αχιλλείου, με τον Γάλλο άσο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Ο Πουαριέ στον πρώτο τελικό του τουρκικού πρωταθλήματος της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε υπέστη ρήξη αχιλλείου και με ποστ του ευχαρίστησε όσους στέκονται δίπλα του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δυστυχώς, τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή και οι τραυματισμοί είναι μέρος της ζωής μας ως αθλητές. Απέδειξα στον εαυτό μου μετά τον πρώτο τραυματισμό που είχα, ότι έχω αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψω και να κυριαρχήσω. Είναι απλώς ένα ακόμα ταξίδι που ξεκινάει σήμερα για να επιστρέψω στην κορυφή! Εκτιμώ όλα τα μηνύματα από όλους».