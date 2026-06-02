Πουαριέ: «Συμβαίνουν αυτά, ξεκινάω το ταξίδι για την επιστροφή»

Ο Πουαριέ στον πρώτο τελικό του τουρκικού πρωταθλήματος της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε υπέστη ρήξη αχιλλείου και με ποστ του ευχαρίστησε όσους στέκονται δίπλα του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δυστυχώς, τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή και οι τραυματισμοί είναι μέρος της ζωής μας ως αθλητές. Απέδειξα στον εαυτό μου μετά τον πρώτο τραυματισμό που είχα, ότι έχω αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψω και να κυριαρχήσω. Είναι απλώς ένα ακόμα ταξίδι που ξεκινάει σήμερα για να επιστρέψω στην κορυφή! Εκτιμώ όλα τα μηνύματα από όλους».
Unfortunately things happen in life .. and injury are part of our life as athlete.— Vincent Poirier (@viinze_17P) June 2, 2026
I prouve myself after the first one that I had what it takes to get back to dominate
It’s just another journey starting today to get back to the top !
Appreciate all the text from everybody 💙🤍