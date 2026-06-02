Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο Νίκολιτς βάζει playmaking στα άκρα

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ουκρανού πλάγιου και βάζει στοιχεία που δεν διέθετε στο roster της. Ριμπάλτα και Νίκολιτς βρίσκουν λύσεις για τα low block των αντιπάλων στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα προσθέτουν δημιουργία στο επιθετικό transition για τα ματς του Champions League...

Αθλητικότητα

https://imgflip.com/gif/atbitu

Όπως πάντα, η ανάλυση μιας μεταγραφής πρέπει να ξεκινάει με την αθλητικότητα του παίκτη. Στις μέρες μας, είναι αρκετά σημαντικό να βλέπουμε τη σωματική κατάσταση του αθλητή γιατί χωρίς αυτήν, η τακτική και η τεχνική παιδεία του ποδοσφαιριστή έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ο Ζούμπκοφ λοιπόν, είναι ένα παιδί στα 29 του χρόνια με ύψος 1.82 και 71 κιλά. Το παρουσιαστικό του μαρτυρά έναν αθλητή που προσέχει το σώμα του και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο καθώς ξεχωρίζει από τον μέσο όρο. Άρτιο σώμα λοιπόν και σωστά κατανεμημένη η διάπλαση των μυών του. Ανοιχτές πλάτες και δυνατό πάνω μέρος σώματος και ώμοι του επιτρέπουν να “ανοίγει” τον χώρο του όντας κάτοχος μπάλας και να την προστατεύει μετά από υποδοχή, καθώς οι αντίπαλοι δεν μπορούν να βγουν μπροστά του. Δυνατό πάτημα επίσης και στιβαρό, καλή ισορροπία στο σώμα του, δεν πέφτει κάτω.

Στον τομέα της ταχύτητας, πρόκειται για έναν αθλητή που ξεκινά ικανοποιητικά τις προσπάθειές του, έχει ικανοποιητική επιτάχυνση, όμως δεν “ξεφεύγει” στην τελική του, είναι νορμάλ. Μεγάλος διασκελισμός και βαρύ πάτημα, μέτρια ταχύτητα που δεν θα είναι πρόβλημα.

Θέση στο γήπεδο

https://imgflip.com/gif/atbjrk

Η ΑΕΚ βάζει στο ρόστερ της έναν δεξιό εξτρέμ με αριστερό πόδι που ξεκινά τις προσπάθειες ανοιχτά και έρχεται εσωτερικά. Στη διάρκεια των παιχνιδιών, υπάρχουν στιγμές που τοποθετείται στο δεξί half space, αρκετά κεντρικά και δείχνει συμβατός με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους ακραίους του ο coach Νίκολιτς.

Το στιλ παιχνιδιού του εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί: Ο Ζούμπκοφ είναι ένας ακραίος playmaker με πολύ καλή τεχνική και δύναμη στα χτυπήματά του.

Playmaking

https://imgflip.com/gif/atbk7i

Δυνατό του στοιχείο, η δημιουργία. Στο πρωτάθλημα της Τουρκίας τη φετινή σεζόν, ο Ζούμπκοφ ήταν 2ος σε expected assists, 2ος σε third assists. Η κύρια δουλειά του είναι να πάρει την μπάλα στο άκρο και μετά να σκανάρει το γήπεδο. Παίζει με το κεφάλι ψηλά, βλέπει τις τοποθετήσεις των συμπαικτών του και αποφασίζει τι θα κάνει.

https://imgflip.com/gif/atbkol

Η πρώτη επιλογή του είναι να περάσει από την εσωτερική τον αντίπαλό του και να δει κάποια κάθετη κίνηση του συμπαίκτη του. Η πάσα του έχει ρίσκο, έχει και μεγάλη εμβέλεια. Θα τον δούμε στις κακές του μέρες να κάνει αρκετά λάθη, χωρίς ρίσκο όμως δεν υπάρχει δημιουργία. Έχει τρομερή εμπιστοσύνη στο πόδι του και δοκιμάζει πάσες με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, όμως έτσι καταφέρνει και καταγράφει assists.

https://imgflip.com/gif/atbkzc

Η δεύτερη πιο συχνή του επιλογή είναι να προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι, να συνδέσει την αδύνατη πλευρά και να βρει τον αριστερό μπακ / αριστερό εξτρέμ της ομάδας του. Έχει δύναμη και καλή τεχνική στις μεγάλες μεταβιβάσεις, το κάνει με αξιοπιστία.

Playmaking λοιπόν, ρίσκο στην πάσα, μεγάλη εμβέλεια, δημιουργία είναι τα κύριά του χαρακτηριστικά.

Σέντρες

https://imgflip.com/gif/atblk8

Μεγάλο μέρος του τρόπου παιχνιδιού του Ζούμπκοφ καταλαμβάνουν οι σέντρες. Διαθέτει ποικιλία, μπορεί να σεντράρει με τα δύο πόδια. Του αρέσει να έρχεται εσωτερικά και να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι μετά από ντρίμπλα, ενώ είναι απρόβλεπτος καθώς δεν μπορεί να υπολογίσει ο αμυντικός αν θα πάει από την εξωτερική ή την εσωτερική. 7ος τελείωσε σε σέντρες στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, 5ος συνολικά στις σέντρες από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου.

https://imgflip.com/gif/atblwo

Επιλέγει συχνά να πάει εξωτερικά και να σεντράρει με το δεξί πόδι. Μπορεί να μην είναι το καλό του, όμως μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Μοιάζει ο τρόπος που το κάνει με αυτόν του Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αν ο εξτρέμ δεν είναι μονοδιάστατος και μπορεί να πάει και από τις δύο πλευρές, και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Ο Ζούμπκοφ το κάνει με επιτυχία.

1v1 / Ντρίμπλα

https://imgflip.com/gif/atblwo

Εξτρέμ χωρίς ικανότητα στην ντρίμπλα είναι πρόβλημα, ο Ζούμπκοφ όμως δεν έχει τέτοια θέματα. Τελείωσε 6ος στο πρωτάθλημα σε επιτυχημένες ντρίμπλες και δοκίμαζε 5 ανά παιχνίδι με ποσοστό επιτυχίας λίγο πάνω από 50%. Δεν είναι ο κλασικός ντριμπλέρ που θα περνάει όλο το βράδυ τον αντίπαλό του, όμως έχει ικανότητα και επιθετικότητα να πηγαίνει πάνω του. Το προσπαθεί αρκετά, πιστεύει στις ικανότητές του, σίγουρα υπάρχουν πιο ποιοτικοί ντριμπλέρ, όμως τη δουλειά του την κάνει. Αν το agility του ήταν σε καλύτερο επίπεδο, θα ήταν ακόμα καλύτερος.

Εκτέλεση

https://imgflip.com/gif/atbox3

Έχει κάνει καλύτερες χρονιές σε γκολ και τελικές. Φέτος, έχει χάσει την ευστοχία του, έχει προσπαθήσει να γίνει πιο δημιουργικός παρά εκτελεστής. Τελείωσε τη σεζόν με 2,7 τελικές ανά παιχνίδι και μόλις 24,3% ποσοστό ευστοχίας. Ο λόγος που πήρε μεταγραφή στην Τουρκία ήταν το περσινό εξάμηνο που σκόραρε κατά ριπάς με περισσότερες και πιο εύστοχες τελικές, φτάνοντας τα 0.56 γκολ ανά παιχνίδι! Αυτό το στοιχείο όμως το έχει χάσει στην Τουρκία. Του αρέσει να σουτάρει από μακριά και από όλες τις πλευρές. Κεντρικός άξονας, δεξιά, αριστερά, όταν βρει χώρο θα σουτάρει. Έχει αλλοιωθεί η ικανότητά του να σκέφτεται καθαρά, ο λόγος της πτώσης του εδώ έχει να κάνει ξεκάθαρα με το shot selection.

Αμυντικό κομμάτι

Είναι συνεπής και έξυπνος αμυντικά, σε medium block και 4-4-2 άμυνα καλύπτει τη δεξιά πλευρά. Έχει καλό positioning, δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο press και δεν του αρέσει να έρχεται σε μονομαχίες για την άμυνα. Δεν θα αφήσει ακάλυπτη την πλευρά, δεν είναι όμως και ο εξτρέμ που θα δώσει τα πάντα στην άμυνα.

Γιατί τον παίρνει ο Νίκολιτς

Ξεκάθαρα, η ΑΕΚ και ο coach Νίκολιτς στοχευμένα βάζουν έναν ποδοσφαιριστή στο ρόστερ που μπορεί να αξιοποιήσει τους επιθετικούς απέναντι σε κλειστές άμυνες στην Ελλάδα αλλά και να βοηθήσει στα κρίσιμα παιχνίδια των play offs, όπως και στα ευρωπαϊκά, στο επιθετικό transition.

Στην Τράμπζονσπορ είχε τον Ονουάτσου, έναν δίμετρο φορ που τον έψαχνε συχνά με σέντρες. Η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς και ακόμα περισσότερο τον Βάργκα, βάζει με την προσθήκη του Ζούμπκοφ έναν αθλητή που μπορεί να τους αξιοποιήσει. Τη σεζόν που μας έρχεται, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα ακόμα πιο κλειστές άμυνες, συνθήκη στην οποία οι πρωταθλητές πέρυσι βρήκαν δύσκολα λύσεις. Όταν οι άμυνες κλείνουν λοιπόν στην περιοχή τους, οι διάδρομοι είναι μικροί και τα πλάγια αρκετές φορές δίνουν τη λύση. Με την ποιότητα της σέντρας λοιπόν του Ζούμπκοφ, οι Γιόβιτς και Βάργκα, που είναι εξαιρετικοί στο ψηλό παιχνίδι, θα έχουν περισσότερες και ποιοτικότερες σέντρες για να τελειώσουν.

Στο επιθετικό transition, η κύρια δουλειά του Ζούμπκοφ είναι να έρθει στην μπάλα, να γίνει κάτοχος, playmaker. Εξαιρετική ικανότητα στο να βλέπει μπροστά και να πασάρει στον κενό χώρο, συνθήκη που πάντα άρεσε στον Νίκολιτς και την χρησιμοποιεί.

Η ΑΕΚ λοιπόν, βάζει έναν ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της που “πατάει” στις αδυναμίες της και έχει λογική η μεταγραφή του. Ριμπάλτα και Νίκολιτς αγοράζουν χαρακτηριστικά και ποιότητα καθώς μετά τον Σανέ της Γαλατά, ο Ζούμπκοφ ήταν ο καλύτερος δεξιός εξτρέμ του πρωταθλήματος.