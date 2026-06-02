ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν οι τρεις φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Σε κατ' οίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Μάλιστα, δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι με δύο από τους κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν.

Ο τελευταίος εκ των συλληφθέντων μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους με το κύκλωμα απάτης. Ένας εκ των κατηγορουμένων που σύμφωνα με την κατηγορία ανήκει στην ηγετική ομάδα του κυκλώματος ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα, ενώ η σύζυγός του υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει την οικονομική διαχείριση των στοιχείων του.

Έτερος κατηγορούμενος, επίσης αρχηγικό μέλος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Φέρεται να υποστήριξε ότι «τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτερ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμαχία με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Χθες, απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Οι διώξεις σε βάρος των «17»

Σε βάρος των συνολικά 17 κατηγορουμένων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει κακουργηματική ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Άμεση συνέργεια σε απάτη

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πηγή: iefimerida.gr