Καλά νέα για την τρίχρονη από τα Χανιά που φέρει σημάδια κακοποίησης - Βγαίνει από την ΜΕΘ

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του τρίχρονης από τα Χανιά που εισήχθη στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και τραύματα στο σώμα που παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση καθώς το κοριτσάκι αναμένεται να βγει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, το παιδί αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τηΜονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Η επόμενη ημέρα για το τρίχρονο κοριτσάκι θα το βρει σε θάλαμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, όπου θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να εξέλθει πλήρως από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, από το Πακιστάν που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα.

Πηγή: cnn.gr