Θάντερ: Πιέζει για την παραμονή συμπαίκτη του ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον, ο Σάι Αλεξάντερ-Γκίλτζιους αναμένεται να ασκήσει πιέσεις ώστε η ομάδα του να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Λου Ντορτ.

Οι Θάντερ αποκλείστηκαν από τους Σπερς στο Game 7 των τελικών της Δύσης, με την ομάδα να καλείται πλέον να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, ώστε να επανέλθει στην κορυφή. Και στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως ο σταρ της έχει την δική του απαίτηση.

Παρότι ο Γκίλτζιους ξεκαθάρισε ότι θα αφήσει την ηγεσία και τον προγραμματισμό στον GM του συλλόγου της Οκλαχόμα, ο Τιμ ΜακΜάχον του «ESPN» αποκάλυψε ότι ο έμπειρος γκαρντ θα επιδιώξει την παραμονή του Λου Ντορτ στο ρόστερ.

Συγκεκριμένα, θα καταστήσει σαφές στους υπεύθυνους της ομάδας πόσο εκτιμά τον συγκεκριμένο συμπαίκτη του, ευελπιστώντας να ενεργοποιηθεί η οψιόν επέκτασης που υπάρχει στο συμβόλαιό του, με 18.2 εκατ. δολάρια.

Ο Ντορτ πάντως γνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να μείνει ελεύθερος και προετοιμάζεται και για την free agency, έχοντας ενταχθεί στο μανατζερικό γραφείο του Πολ Κλατς. Φέτος πάντως δεν πραγματοποίησε τόσο καλή χρονιά, μετρώντας 8.3 πόντους (38.5% στο σουτ), 3.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 26,8 λεπτά σε 69 αγώνες.