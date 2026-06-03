Το προάστιο του Κάνσας που μετατρέπεται σε «κάστρο» για την Αγγλία στο Μουντιάλ

Η εθνική Αγγλίας επέλεξε το Πρέρι Βίλατζ του Κάνσας ως μόνιμη βάση της κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, με τη μικρή κοινότητα των περίπου 22.000 κατοίκων να ετοιμάζεται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Τα «Τρία Λιοντάρια», που αναζητούν την πρώτη τους κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1966, κάνουν το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας τους στη Φλόριντα.

Από τις 13 Ιουνίου, όμως, η αποστολή του Τόμας Τούχελ θα εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο The Inn at Meadowbrook, το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας για τη διοργάνωση.

Η παρουσία μιας από τις πιο δημοφιλείς εθνικές ομάδες στον κόσμο έχει οδηγήσει τις τοπικές αρχές στη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Στην περιοχή θα ισχύσουν περιορισμοί στις πτήσεις, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιδιωτική ασφάλεια θα βρίσκονται συνεχώς γύρω από τις εγκαταστάσεις της αποστολής.

Ακόμη, οι μετακινήσεις της Αγγλίας προς προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις θα πραγματοποιούνται υπό στενή αστυνομική συνοδεία. Ειδικές άδειες πρόσβασης θα δοθούν σε συγγενείς και φίλους των ποδοσφαιριστών, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται τη βάση της ομάδας.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι η περιοχή προετοιμάζεται εδώ και μήνες για τη φιλοξενία της αγγλικής αποστολής.

Όπως ανέφερε, δεν προβλέπονται εκτεταμένα κλεισίματα δρόμων, ωστόσο θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις στάθμευσης και περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα σημεία γύρω από το ξενοδοχείο.