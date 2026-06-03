Στο στόχαστρο της Μπάγερν ο Σαϊμπαρί

Την περίπτωση του Ίσμαελ Σαϊμπαρί βλέπει η Μπάγερν Μονάχου ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με τους Βαυαρούς να έχουν ήδη κάνει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έχει καταθέσει πρόταση προς τον 25χρονο μεσοεπιθετικό της Αϊντχόφεν, ενώ τόσο ο προπονητής της Μπάγερν όσο και ο αθλητικός διευθυντής Μαξ Έμπερλ φέρονται να έχουν συνομιλήσει με τους εκπροσώπους του παίκτη.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των πρωταθλητών Γερμανίας, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία με την Αϊντχόφεν για την πώλησή του. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι της Μπάγερν δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε υπερβολική οικονομική υπέρβαση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.