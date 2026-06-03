Πήρε τη μάχη της νέας γενιάς ο Μένσικ!

Ο Γιάκουμπ Μένσικ ξεπέρασε με επιβλητικό τρόπο το εμπόδιο του Ζοάο Φονσέκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros!

O 20χρονος Τσέχος (Νο.27) λύγισε με 6-4, 6-3, 7-6(3) τον 19χρονο Βραζιλιάνο (Νο.30) σε 2 ώρες και 44 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον πρώτο Grand Slam ημιτελικό, όπου θα βρει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, τον Σάσα Ζβέρεφ.

«Ξεκινήσαμε λίγο νευρικά, αλλά προς το τέλος του αγώνα είδαμε μερικά απίστευτα χτυπήματα», δήλωσε ο Μένσικ στην on court συνέντευξή του. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα να επιστρέψω στο ματς. Στο τρίτο σετ βρέθηκα πίσω με δύο φορές με μπρέικ, οπότε είμαι χαρούμενος που κατάφερα να μείνω συγκεντρωμένος και να συνεχίσω να παλεύω μέχρι το τέλος».

Πράγματι, μετά την κατάκτηση των δύο πρώτων σετ χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο, ο Μένσικ βρέθηκε γρήγορα πίσω με μπρέικ στο τρίτο. Δεν άργησε, όμως, να απαντήσει και το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά, αφού πέτυχε μπρέικ όταν ο Φονσέκα σέρβιρε για το σετ στο 4-5 και είχε, μάλιστα, και σετ πόιντ.

Ο Μένσικ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να κλείσει τον αγώνα στο 6-5, όπου είχε έξι ματς πόιντ, και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσέχος μπήκε πολύ αποφασιστικά και δεν έδωσε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του.

Ο νεαρός αθλητής έγινε ο πρώτος τενίστας γεννημένος από το 2004 και μετά που περνάει σε ημιτελικά Grand Slam!

Και το έκανε μέσω ενός πολύ δύσκολου δρόμου, καθώς απέκλεισε κατά σειρά Άλεξ Ντε Μινόρ, Αντρέι Ρούμπλεφ και, φυσικά, Ζοάο Φονσέκα!

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Μπερετίνι-Αρνάλντι και Αλιασίμ-Κομπόλι.