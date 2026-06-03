Plan B με Κέιν για την Μπαρτσελόνα αν «κολλήσει» του Άλβαρες

Την αναζήτηση ενός top επιθετικού συνεχίζει η Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν, με τον Χούλιαν Άλβαρες να είναι ο βασικός στόχος των Καταλανών για την κορυφή της επίθεσης.

Ωστόσο, η υπόθεση του Αργεντινού φορ μόνο εύκολη δεν θεωρείται, αφού η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν δείχνει πρόθυμη να τον παραχωρήσει, ενώ οι οικονομικές απαιτήσεις της παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Για τον λόγο αυτό, οι «Μπλαουγκράνα» εξετάζουν ήδη εναλλακτικές λύσεις και σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους. Ο Άγγλος στράικερ εξακολουθεί να αποτελεί παίκτη που εκτιμάται ιδιαίτερα από τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου.

Η Μπάγερν Μονάχου φέρεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του μόνο με προτάσεις που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της πλευράς του ποδοσφαιριστή.