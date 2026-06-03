«Φουλάρει» η Γιουνάιτεντ: Εντερσον πρώτο φαβορί, στο κάδρο Φερνάντες, Σκοτ και Χολ

Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής είναι απόλυτη προτεραιότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας σεζόν, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να είναι ήδη σε προχωρημένες επαφές με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον.

Παράλληλα, η ομάδα του Όλντ Τράφορντ εξετάζει και την περίπτωση του Ματέους Φερνάντες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με το πιθανό κόστος της μεταγραφής αλλά και τις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή.

Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά τον υποβιβασμό της από την Premier League και αναμένεται να προχωρήσει σε πωλήσεις βασικών περιουσιακών της στοιχείων.

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται επίσης ο Άλεξ Σκοτ. Ο 22χρονος χαφ διαπραγματεύεται νέο συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ, ωστόσο οι πιθανότητες ανανέωσης δεν συγκεντρώνουν προς το παρόν πολλές πιθανότητες. Η Γιουνάιτεντ έχει ήδη ζητήσει να ενημερωθεί για το ύψος των απαιτήσεων της αγγλικής ομάδας.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν λύσεις και για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Λιούις Χολ της Νιούκαστλ να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών επιλογών. Ο νεαρός μπακ είναι γνώριμος στον Κρίστοφερ Βίβελ από την κοινή τους παρουσία στην Τσέλσι, στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο στις εξελίξεις.