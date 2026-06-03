Φρίκη στην Ιταλία: Έκαψαν 4 μετανάστες ζωντανούς μέσα σε βαν γιατί δεν πλήρωσαν για τη μεταφορά τους

Πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

Σοκ στην Ιταλία από την είδηση πως πυρπολήθηκαν ζωντανοί τέσσερεις μετανάστες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα (02/06/2026) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής στην Ιταλία, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν.

Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον Τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή.